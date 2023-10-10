وزير الصحة يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة فوز مرشح المملكة بمنصب مدير إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية

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رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل, شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – على دعمهما غير المحدود للقطاع الصحي ومنسوبيه.

وقال معاليه بمناسبة تعيين مرشحة المملكة العربية السعودية الدكتورة حنان بنت حسن بلخي في منصب المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية : إن هذه الثقة الكريمة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- تعكس ما توليه من دعم واهتمام بأبناء وبنات الوطن؛ الذي أسهم في توليهم للعديد من المناصب القيادية وتمثيل المملكة في شتى المجالات على المستويين الإقليمي والعالمي وفي أهم المنظمات الدولية”.

وأضاف، إن فوز مرشحة المملكة في انتخابات المدير الإقليمي لمكتب شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية هو حدث تاريخي مهم, حيث تمثل مرشحة المملكة أول امرأة في تاريخ مكتب المنظمة لإقليم الشرق المتوسط يتم انتخابها لهذا المنصب، وهو يؤكد ما تحظى به المرأة السعودية من دعم وتمكين في كافة المجالات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- على مدى تاريخ المملكة العربية السعودية.

وأشار معاليه إلى أن ما تشهده المملكة اليوم من تولي كفاءتها المتميزة مناصباً قيادية رفيعة المستوى على الجانبين المحلي والدولي، وحصولهم على كسب ثقة الناخبين في العديد من المنظمات الدولية؛ ما هو إلا دليل لما وصل إليه أبناء وبنات الوطن من تميز وكفاءة وريادة في شتى المجالات، في ظل دعم قائد رؤية السعودية 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز-حفظه الله-.

وأكد معالي وزير الصحة على أن ما تتمتع به المملكة العربية السعودية من تطور كبير في كافة المجالات، وما حققه القطاع الصحي من تطور مستمر، يمثل انعكاساً لحرص المملكة على تأهيل كوادرها البشرية بما يسهم في تهيئة الفرصة لتصبح المملكة عضواً فاعلاً في دعم وتطوير المنظمات الصحية الدولية.

وأوضح معاليه أن التجربة الناجحة للقطاع الصحي في المملكة على مدى السنوات الماضية باتت تشهد اهتماماً ملحوظاً من كبرى المؤسسات الصحية العالمية، وخصوصاً فيما يتعلق بالجهود الاستثنائية في مواجهة جائحة كوفيد 19 التي قدّمت دروساً مميزة في مجال المواكبة بين تقديم الرعاية الصحية، والتثقيف الصحي، وغيرها من المجالات الأخرى، وما تتمتع به المنظومة الصحية من تفوق تقني انعكس على حلول الصحة الرقمية والرعاية الافتراضية وتفعيل إدارة البيانات وتحليلها، ما جعل المملكة نموذجاً رائداً يحتذى به في التعاطي مع الجائحة وفي تقديم الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

وأعرب معاليه عن اعتزازه وفخره بالكفاءات السعودية في شتى المجالات وفي المجال الصحي بشكل خاص, مشيداً بدورهم المهم في تشريف وطنهم وتمثيله خير تمثيل، مؤكداً أن الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي من لدن القيادة الرشيدة -أيدها الله- جعل المملكة تتمتع بالتفوق والريادة في مختلف المجالات على المستوى الدولي.