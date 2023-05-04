وزير الصناعة والثروة المعدنية يشارك في اجتماع الطاولة المستديرة مع أكثر من 15 شركة سويسرية

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افتتح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، ومعالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في جمهورية سويسرا الاتحادية هيلين بودليجر أرتيدا، اجتماع الطاولة المستديرة في مدينة برن السويسرية، بحضور أكثر من 15 شركة من كبار الشركات السويسرية.

وجرى – خلال الاجتماع- مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة نفاذ الصادرات غير النفطية،واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في هذه القطاعات وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 والإستراتيجية الوطنية للصناعة التي تهدف إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة.

يذكر أن زيارة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية تأتي بهدف دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة.