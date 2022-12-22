وزير الصناعة والثروة المعدنية يناقش مع وزير التجارة والصناعة المصري فرص تعزيز التعاون بين البلدين

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استقبل معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في الرياض، معالي وزير التجارة والصناعة المصري المهندس أحمد سمير صالح، والوفد المرافق له، بحضور قيادات منظومة الصناعة والثروة المعدنية.

وناقش الطرفان فرص تعزيز التعاون بين المملكة ومصر، وبحثا الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاع الصناعي في إطار رؤية المملكة 2030، والمزايا والحوافز التي يقدمها القطاع للمستثمرين.

وتتنامى العلاقات بين المملكة ومصر في كل المجالات بوتيرة مرتفعة، وتحظى بدعم قيادتي البلدين، حيث بلغ حجم صادرات المملكة غير النفطية إلى مصر قيمة 9.8 مليارات ريال في عام 2021م، تصدرتها الكيماويات والبوليمرات ومواد البناء والتعبئة والتغليف، بينما وصلت واردات المملكة غير النفطية من مصر 7.6 مليارات ريال في العام نفسه، تصدرتها المواد الغذائية ومواد البناء، والمنتجات الاستهلاكية المعمرة، والآلات الثقيلة والإلكترونيات، والمنسوجات.

يُذكر أن قطاع الصناعة يقوم بدور فعّال في تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة ومصر، منها مساهمة صندوق التنمية الصناعي في تمويل 14 مشروعاً بلغت القيمة الإجمالية لها ما يقارب نصف مليار ريال.