وزير الطاقة الإماراتي: تمديد المملكة للخفض الطوعي يأتي للحفاظ على مصلحة الجميع

أعرب وزير الطاقة الإماراتي “سهيل المزروعي”، عن شكره للمملكة العربية السعودية، لتمديدها الخفض الطوعي من الإنتاج النفطي.

وقال في تصريحات لـ “الإخبارية”، إن تمديد المملكة للخفض الطوعي من إنتاج النفط يأتي للحفاظ على مصلحة الجميع.

وأضاف أن خطوة المملكة العربية السعودية شجعت الكثير من الدول كروسيا والجزائر، لتمديد الخفض من الإنتاج النفطي.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي من حرص المملكة على مصلحة الدول المصدرة للنفط، والعمل على استقرار الأسواق العالمية.