وزير الطاقة: المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية

أكد وزير الطاقة الأمير “عبدالعزيز بن سلمان”، أن المملكة تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، أن المملكة تؤكد دائما دعمها في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية، من أجل خدمة شعوب المنطقة.

وبين أن المملكة تلتزم بالمعايير الدولية في تطبيق أعلى مستويات الأمن والسلامة خلال استخدامها للطاقة الذرية.