وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني

أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الإثنين، أن الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني.

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه بعدد من طلاب وطالبات القانون في الجامعات السعودية.

على جانب آخر أعلنت وزارة العدل عن إقامة المؤتمر العدلي الدولي بمدينة الرياض، خلال الفترة 5 – 6 من شهر مارس المقبل، بحضور الخبراء والقانونيين والمتخصصين حول العالم، لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة الآراء والأفكار، وتعزيز العلاقات في المجال العدلي.

ورفع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله –، على ما يوليانه من دعم وتمكين للقطاع العدلي، مشيرًا إلى أن الوزارة في سعيها إلى تطوير التقنيات العدلية؛ ستقيم المؤتمر العدلي الدولي خلال شهر مارس المقبل، الذي سيكون مظلة جامعة للمتخصصين في المجال العدلي والقانوني.

ويناقش المؤتمر الذي يأتي تحت شعار “نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية” سبل تطوير القطاع العدلي وتنمية الخبرات وتبادل المعرفة لتيسير الوصول للعدالة وطرح رؤى قيمة حول أفضل السبل للاستفادة من التكنولوجيا لتحسين أداء المحاكم والقطاعات العدلية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، لإيجاد حلول تحسن جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.