وزير العدل يشارك في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب

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شارك معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في بغداد اليوم، في الاجتماع الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب.

وأكد معاليه خلال كلمته في الاجتماع، حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله -، منذ تأسيس جامعة الدول العربية على دعمها، والتعاون المستمر لتعزيز العمل المشترك بين أعضائها؛ بما يساعد على التطوير في شتى المجالات بما فيها المجال العدلي.

ودعا الدكتور الصمعاني، الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب، إلى بذل مزيد من الجهود في اجتماع الدورة الحالية بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ بما يساعد على تطوير منظومة العمل القضائي والعدلي والقانوني العربي المشترك.

وبحث الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقيات ومشاريع القوانين العربية، منها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات.