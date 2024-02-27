وزير العدل يلتقي نظيره البيلاروسي ويوقعان خارطة طريق للتعاون القانوني والقضائي

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التقى معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بوزير العدل في جمهورية بيلاروسيا خومينكو سيرجي، وذلك خلال زيارته الرسمية اليوم، إلى جمهورية بيلاروسيا.

وبحث وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، سبل التعاون بين البلدين، في المجالين العدلي والقضائي، مستعرضاً أبرز التطورات العدلية والقضائية، التي تشهدها المملكة، بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لا سيما فيما يتعلق بالجانب التشريعي، والتحول الرقمي في الخدمات.

ووقع معالي وزير العدل مع نظيره البيلاروسي، خارطة طريق للتعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

كما زار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني المحكمة العليا في بيلاروسيا واطلع على آليات العمل فيها.