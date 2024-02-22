وزير العدل: يوم التأسيس ذكرى اعتزاز وفخر بتاريخ الدولة السعودية

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رفع معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وأكد أهمية يوم التأسيس في ترسيخ الاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية المجيد والتراث الممتد، والجذور القوية الراسخة، وتأمل مسيرة النهضة السعودية منذ التأسيس حتى العصر الحالي عهد التطوير الشامل الذي تشهده القطاعات كافة في ظل رؤية المملكة 2030.

وأقال: إن دولتنا المباركة استمرت على نهج تحقيق العدالة والنهضة والازدهار والنمو منذ تأسيسها حتى هذا اليوم، الذي نرى فيه رؤية قيادتنا الحكيمة حققت منجزات كبرى؛ لتكون المملكة أنموذجاً رائداً على الأصعدة كافة.

وختم معاليه كلمته بالتأكيد على أن يوم التأسيس يُستمد منه القوة والإلهام لبناء مستقبل تعلو فيه راية العدل والمساواة والعطاء.