وزير المالية يعين الخريّف وكيلاً لرئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية

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عيّن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان الدكتور رياض بن محمد الخريّف وكيلاً له في اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.

وتأتي رئاسة المملكة للجنة تأكيداً لمكانتها الإقليمية والدولية والتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودورها المحوري في دعم الاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي.

وتناقش اللجنة المسائل المتعلقة بتعزيز نمو الاقتصاد العالمي، وسبل ضمان استقراره المالي العالمي، بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها، والسياسات التي يوصى باتباعها للتعامل معها.

وتعد اللجنة المنصة الرئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي، وهي تضم 24 عضواً من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول المتقدمة والنامية ومنخفضة الدخل.