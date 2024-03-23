وزير الموارد البشرية يستعرض أبرز المنجزات بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية في المملكة

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أكد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، تجاوز مؤشرات المسؤولية الاجتماعية لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث بلغت نسبة مساهمات الشركات من إجمالي الإنفاق الاجتماعي ٤.١٥ في نهاية ٢٠٢٣، ونسبة الشركات الكبيرة التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية 65٪؜، كما قفزت المملكة ست مراتب لتصل إلى المرتبة العشرين على مستوى العالم وفقاً لمؤشر المسؤولية الاجتماعية IMD.

وقال معاليه بمناسبة يوم المسؤولية الاجتماعية بالمملكة الذي يوافق اليوم ٢٣ مارس، إن ما تحقق من منجزات للمسؤولية الاجتماعية يعكس دعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله-، والتكامل مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية، مشيراً إلى من أبرز تلك الجهود إصدار مواصفة قياسية للمسؤولية الاجتماعية بمسمى دليل الشركات، وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التي مكنت القطاع الخاص من المساهمة، حيث تجاوزت قيمة مساهمات الشركات مليار ريال قبل أقل من عام منذ إطلاق المنصة.

وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز الممارسات المسؤولة للقطاع الخاص، من خلال تطوير مؤشر المسؤولية الاجتماعية للشركات المدرجة بالسوق السعودي بالتعاون مع تداول السعودية، موضحاً أنه تم مؤخراً إطلاق إستراتيجية المسؤولية الاجتماعية وهوية المسؤولية الاجتماعية؛ لتوحيد التواصل، وتعزيز الجهود نحو بناء هوية عالمية، وتنظيم أقوى الملتقيات والمؤتمرات الدولية.

وأشار الوزير الراجحي إلى أن المملكة تتطلع أن تكون ضمن أفضل الدول الرائدة في المسؤولية الاجتماعية في 2030، وأن يكون هذا اليوم يوماً عالمياً؛ يسهم في إبراز المسؤولية الاجتماعية ودورها في التنمية المستدامة.