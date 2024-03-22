وزير الموارد البشرية يكرم ثلاثة من المتميزين من ذوي “متلازمة داون” بمناسبة اليوم العالمي للمتلازمة

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كرّم معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي , ثلاثة من المميزين من ذوي متلازمة داون؛ ممن يمثلون زملائهم في جميع مناطق المملكة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة داون الذي يوافق اليوم الخميس 21 مارس الجاري.

ونوه معاليه خلال اللقاء بدعم واهتمام القيادة الرشيدة برعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حقوقهم، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع لتقديم المبادرات والمشروعات النوعية لهم، مشيداً بإنجازات فئة متلازمة داون وطموحاتهم لخدمة مجتمعهم، مقدماً الشكر لأسرهم على جهودهم ودعمهم لأبنائهم وهو سر النجاح والتميّز.

والثلاثة الذين التقاهم معالي الوزير الراجحي؛ هم ممدوح العنزي ويعمل في مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة منذ 9 أعوام، ويجيد مهارات التعامل مع العملاء، وشيماء المفضي وتعمل في جمعية صوت متلازمة داون ومتحدثة باسمها , ومثلت المملكة في المؤتمر الدولي الحادي عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعقد في نيويورك.

أما ثالث المكرمين فهو عبد العزيز العيوني ويعمل في شركة ماكدونالدز، وحقق عدداً من البطولات الرياضية على مستوى المملكة في السباحة، والكاراتيه، والجودو، والملاكمة، وحاصل على 5 أحزمة في الكاراتيه، و4 أحزمة للجودو، وبطل المملكة في السباحة، ورفع الأثقال.

وأكدت هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة أن احتفاءها بهذه المناسبة العالمية؛ ينطلق من اهتمام المملكة وحرصها على رعاية الأشخاص ذوي متلازمة داون، وكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوقهم، وتقديم كل صور وأشكال التمكين لهم، وتوفير كافة الاحتياجات والرعاية الصحية والاجتماعية، ودمجهم في المجتمع ليكونوا أعضاء منتجين فاعلين فيه.