وزير الموارد البشرية يُدشن جمعية دعم التعليم “تعلّم” لتمكين الأسر الضمانية

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رعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة جمعية دعم التعليم (تعلّم) المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم في الرياض؛ بحضور معالي وزير التعليم يوسف البنيان؛ حفل تدشين جمعية “تعلّم”، التي تهدف إلى تمكين وتنمية قدرات مستفيدي الضمان الاجتماعي، ورفع مستوى معارفهم ومهاراتهم للالتحاق بالتخصصات المطلوبة في سوق العمل، من خلال البرامج المهنية والإرشادية والمنح الدراسية التي تقدمها الجمعية، بما يُعزز الأثر الإيجابي لتنمية المجتمع.

ونوّه المهندس الراجحي في كلمته خلال الحفل بدعم واهتمام القيادة الرشيدة –حفظها الله- لبناء الإنسان السعودي، والاستثمار في قدراته، وتطويره مهاراته علمياً ومهنياً؛ باعتباره المحور الأهم للتنمية المستدامة في المجتمع، معبراً عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والداعمين الباذلين؛ ممن أسهموا في تأسيس هذه الجمعية، حيث شكّلت هذه الشراكات الإستراتيجية والتعاونية مصدر قوة حقيقية لانطلاق الجمعية، وتوفير أكثر من 9000 فرصة تعليمية وتأهيلية وإرشادية لأبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي في مختلف التخصصات، من خلال أكثر من 35 شراكة إستراتيجية وتعاونية نوعية مع المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.

عقب ذلك دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع ومتجر الجمعية، كما شهد توقيع عددٍ من الاتفاقيات، وتكريم الشركاء والداعمين والباذلين.

من جهته عبّر الأمين العام لجمعية دعم التعليم (تعلّم) الدكتور عادل العُمري في كلمته عن اعتزازه بجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في دعم تأسيس الجمعية، والسعي نحو تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الجمعية تعمل من خلال شراكات متعددة مع مؤسسات وأفراد المجتمع؛ لتقديم فرص تعليم نوعية لأبناء الأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتوجيههم نحو التخصصات المطلوبة في سوق العمل، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه والتطوير لهم.