وسط أجواء مليئة بالإيمان .. زوار المسجد النبوي يتلون القرآن بسكينة وروحانية

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يتسابق زوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة مع بداية شهر رمضان المبارك للجلوس بين أروقة المسجد النبوي لقراءة القرآن الكريم في صورة روحانية وإيمانية جميلة، نظراً لما يمثله المسجد النبوي من مكانة عظيمة في قلوب زواره حيث يستقبل خلال هذا الشهر الكريم مئات الآلاف من مختلف دول العالم.

ورصدت عدسة وكالة الانباء السعودية(واس) جانباً من هذه المشاهد حيث ينعم زوار المسجد النبوي بأجواء روحانية تحفّها الطمأنينة والخشوع ،وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات الحكومية الأخرى المعنية كالقطاعات الأمنية والصحية.