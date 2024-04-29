وصلت جدة.. آمال ماهر تُحيي أول حفل غنائي لها في السعودية

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وصلت النجمة المصرية آمال ماهر إلى مدينة جدة، مساء الأحد الماضي، في إطار استعداداتها لأداء أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية ضمن سلسلة حفلات تقويم فعاليات جدة 2024.

وبدأت آمال فور وصولها البروفات المكثفة التي ستستمر أربعة أيام، والاستعدادات اللازمة للحفل المرتقب برفقة الموسيقار وليد فايد والأوركسترا الموسيقية المكونة من 100 عازف.

وعبّرت آمال ماهر عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في الأحداث الفنية في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى تقديم أداء مميز يرضي جمهورها في السعودية الذي ينتظر ظهورها الأول في عروس البحر الأحمر جدة.