وصول أكثر من 434 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس

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كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس بلغ 434,980 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن 271,562 حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري 81,194 حاجاً , إلى جانب أعلى جنسيات الحجاج القادمين إلى المدينة المنورة، مشيرةً إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع 89,876 حاجاً في المدينة المنورة, ومن الجنسية الهندية 44,173 حاجاً, ومن باكستان بعدد 42,838 حاجاً, ومن نيجريا بعدد 28,738 حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع 26,695، حاجاً.

وبينت أن أكثر من 220 ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة.