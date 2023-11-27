وصول الطائرة الـ20 وعبور مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية إلى قطاع غزة

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بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الـ20 مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، التي غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، أمس، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة؛ شملت مواد غذائية وإيوائية وطبية تزن 39 طناً، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. وذلك امتداداً للجسر الجوي الذي نقل مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية وطبيّة. وفي السياق نفسه، عبرت أمس مجموعة من القوافل الإغاثية السعودية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معبر رفح الحدودي، متوجهة إلى قطاع غزة تحمل على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.