وصول جياد كأس العالم لقفز الحواجز والترويض إلى الرياض

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استقبل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وعلى مدى يومين، عدد ٦٠ جواداً قادمة من مدينة لييج في بلجيكا استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض عام 2024 التي تنطلق احداثها الثلاثاء المقبل ولمدة أربعة أيام.

وتم استقبال الخيل المشاركة ونقلها عبر شاحنات مخصصة الى الاسطبلات الخاصة بها في مقر البطولة بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، حيث تعد من أغلي الخيول في العالم وتشارك برفقة نخبة فرسان العالم المشاركين في البطولة.

ووضعت اللجنة المنظمة للحدث العالمي إجراءات هامة وفق قوانين المحاجر الدولية حفاظاً على سلامة الخيل، حيث تخضع لرقابة بشرية وآلية على مدى 24 ساعة.

كما تم تقسيم الإسطبلات إلى 3 أقسام، ويُمنَع تمامًا اختلاط الجياد إضافة إلى التعقيم وقياس درجة حرارة الدوري، فيما حددت اللجنة لكل فارس ومعاونيه أوقات التدريب يوميًّا.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن عن القائمة الرسمية المشاركة في البطولة التي تستضيفها الرياض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، تضمنت مشاركة أفضل 6 فرسان على التوالي في قائمة التنصيف العالمي من أصل 34 فارسا فيما يشارك في في منافسات الترويض 17 فارسًا وفارسة من نخبة فرسان العالم.