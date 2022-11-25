وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمختلف التخصصات

المناطق_متابعات

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: