وظائف بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية لمختلف التخصصات

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- مساعد أول (أسواق الكربون).
- الزميل الأول (تقنيات إزالة الكربون).
- أخصائي – تقييم دورة الحياة (LCA).
- نائب الرئيس للاستشارات.
- رئيس التحرير العربي.
- مدير الاتصالات.
- وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 نوفمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).