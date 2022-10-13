وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي بالرياض.. تعرف على الشروط

يعلن المجلس الصحي السعودي، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي بالرياض

كشف المجلس الصحي السعودي، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للحصول على الوظائف بالإضافة إلى معرفة الشروط والتخصصات المطلوبة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

محلل نظم:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

التخصص: تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.

خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي إداري:

المؤهلات والخبرات:

شهادة البكالوريوس.

خبرة سنة او سنتين.

التخصص: إدارة عامة أو ما يعادله من تخصص مشابه.