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وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي بالرياض.. تعرف على الشروط

صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 6:17 مساءً

يعلن المجلس الصحي السعودي، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض.

 

وظائف شاغرة بالمجلس الصحي السعودي بالرياض

كشف المجلس الصحي السعودي، عن عدة وظائف شاغرة للراغبين في التقديم للحصول على الوظائف بالإضافة إلى معرفة الشروط والتخصصات المطلوبة قبل الدخول على رابط التقديم.

المسمى الوظيفي:

محلل نظم:

المؤهلات والخبرات:

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  • شهادة البكالوريوس.
  • التخصص: تقنية المعلومات، أو ما يعادله في تخصص مشابه.
  • خبرة 3 إلى 5 سنوات.

أخصائي إداري:

المؤهلات والخبرات:

  • شهادة البكالوريوس.
  • خبرة سنة او سنتين.
  • التخصص: إدارة عامة أو ما يعادله من تخصص مشابه.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 13 أكتوبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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صورة mahmoud elmahdy mahmoud elmahdy أرسل بريدا إلكترونيا 13 أكتوبر 2022 - 6:17 مساءً
صورة mahmoud elmahdy

mahmoud elmahdy

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