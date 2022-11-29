وظائف شاغرة في الخطوط السعودية للشحن

أعلنت الخطوط السعودية للشحن “Saudia Cargo”، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات؛ للعمل في جدة، حيث يتطلب مدير تنفيذي للشؤون الخارجية، ومحلل محاسبة أول.

يتطلب شخص لشغل منصب المدير التنفيذي للشؤون الخارجية، بالمؤهلات والخبرات التالـــــــية: “درجة البكالوريوس في الشؤون الدولية أو الشؤون العامة أو تخصص مماثل، وخبرة 10 سنوات، وخبرة في إدارة العلاقات الحكومية الإستراتيجية، وخبرة 5 سنوات في المـناصب العليا مع منظمة كبيرة تتعامل مع الشؤون الحكومية”.

ويتطلب شخص لشغل منصب محلل محاسبة أول، بالمؤهلات والخبرات التالية: “درجة البكالوريوس في المحاسبة، ويفضل الحصول على شهادة مهنية ذات صلة في مجال متعلق بالمحاسبة، وخبرة 6-8 سنوات خبرة في مجال المحاسبة”.

نبذة عن الشركة

السعودية للشحن هي من الشركات الرائدة ولها ثقلها في سوق الشحن العالمي ومشهود لها بتقديم خدمات فعالة يمكن الاعتماد عليها بفضل محطاتها المحلية والعالمية التي تقدم خدمات شحن آمنة ومريحة.

وتتميز الشركة بموقعها الاستراتيجي والفريد من نوعه في المملكة العربية السعودية وتعمل كحلقة ربط ووصل بين الشرق والغرب من خلال شبكة وجــهاتها وسعــــات الحمـــولة المرنة على متن طائراتها، الأمر الذي يمكنها من تقليص الوقت المستغرق في مناولة الشحنة إلى أقصر وقت ممكن.

وتملك السعودية للشحن شبكة واسعة من وجهات الشحن التي تربط العالم ببعضه البعض في أربع قارات من خلال 225 وجهة دولية و26 محطة محلية.

طريقة التقديم

أوضحت الشركة أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ 29 نوفمبر 2022، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).