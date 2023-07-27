وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

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أعلنت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري تنفيذي. (Executive Assistant)

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم الإداري على المستوى التنفيذي.

– توفير الدعم الكتابي ، واستقبال العملاء والزوار ، وترتيب السفر والمراسلات.

– جدولة الاجتماعات وجدولة السفر والمؤتمرات ، وحجز المواعيد إلخ.

– الرد على المذكرات التنفيذية الروتينية أو الخطابات أو مراسلات البريد الإلكتروني.

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هنا ).