وظائف شاغرة لدى شركة الخدمات الأرضية

المناطق-متابعات
أعلنت الشركة السُّعُودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف)، عن فتح باب التوظيف لشغل وظائف إدارية – وذلك وفقًا لما تم نقله من موقع الشركة الرسمي؛ وموضح أدناه:
الوظائف الشاغرة:
– مساعد إداري تنفيذي. (Executive Assistant)
ملخص المهام الوظيفية:
– تقديم الدعم الإداري على المستوى التنفيذي.
– توفير الدعم الكتابي ، واستقبال العملاء والزوار ، وترتيب السفر والمراسلات.
– جدولة الاجتماعات وجدولة السفر والمؤتمرات ، وحجز المواعيد إلخ.
– الرد على المذكرات التنفيذية الروتينية أو الخطابات أو مراسلات البريد الإلكتروني.
طريقة التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هنا ).