وفاة أمريكي عاش 70 عاما داخل “رئة” حديدية

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لفظ مواطن أمريكي يدعى بول ريتشارد ألكسندر، أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز الـ78 عاما، قضى منها 70 عاما داخل ما يعرف بالرئة الحديدة، التي كانت ضرورية لاستمرار تنفسه طيلة هذه المدة.

وقال موقع “interestingengineering” إن “حياة بول، اتخذت منعطفا غير متوقع عندما أصيب بمرض شلل الأطفال وهو في السادسة من عمره عام 1952، ما أجبره على العيش برئة حديدية”.

عاش ألكسندر في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، فيما كشف آخر تحديث على صفحته عبر موقع “GoFundMe”عن وفاته، وجاء في المنشور: “لقد توفي أمس بول ألكسندر، الرجل ذو الرئة الحديدية”.

وانتشرت قصة ألكسندر على نطاق واسع، وأثّرت بشكل إيجابي على الناس في جميع أنحاء العالم، فعلى الرغم من التحديات التي واجهها، بقيت روح ألكسندر قوية، إذ واصل تعليمه وحصل على درجتين في القانون وأصبح مؤلفًا.