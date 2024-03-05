وفاة المغنم نجم الكرة السعودية… صاحب أسرع هدف في كأس الخليج

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توفي محمد المغنم، لاعب المنتخب السعودي وفريق الشباب السابق، اليوم (الثلاثاء)، بعد معاناة طويلة مع المرض، وذلك في الرياض.

ونعى الوسط الرياضي النجم اللامع في حقبتي الستينات والسبعينات الميلادية اللتين ذاع فيهما صيته ونجوميته بوصفه أحد أبرز اللاعبين، والذي اشتهر بتسديداته القوية.

ولعب «الصاروخ»، كما كان يلقَّب، في صفوف فريق الشباب لسنوات طويلة وذلك لسرعته الكبيرة، إذ شارك في مركز الهجوم، ومع المنتخب السعودي وضع بصمة خالدة بتسجيله أسرع أهداف بطولة كأس الخليج في الثانية 17، وتحديداً في النسخة الثانية، حينما سجل هدف الأخضر في شباك منتخب الإمارات.

وكتب ماجد عبد الله، أسطورة كرة القدم السعودية وقائد فريق النصر السابق ورئيس جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى، عبر حسابه في منصة «إكس»: «فُجعنا بوفاة النجم الدولي السابق محمد المغنم، أتقدم بأحرّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرته والوسط الرياضي وزملائي اللاعبين السابقين»، مضيفاً: «لقد كان نجماً باهراً داخل الملعب، وشخصاً مميزاً خارجه، وقد كنا نسعد بزياراته يوماً بعد آخر للجمعية بأحاديثه الشيقة وذكرياته الجميلة، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون».