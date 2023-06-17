وفاة شيخ شمل قبيلة آل عاصم من قحطان الشيخ حزام بن خالد بن حشر

نعت قبيلة “آل عاصم”، اليوم السبت، “حزام بن خالد بن حشر”، الذي وافته المنية اليوم السبت الـ 17 من شهر يونيو.

وجاء في تغريدة نشرها حساب “سناب آل عاصم الرسمي” على تويتر: “إنا لله وانا إليه راجعون، تتقدم إدارة سناب آل عاصم الرسمي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى قبيلة آل عاصم وقحطان في وفاة شيخ شمل قبيلة آل عاصم الشيخ حزام بن خالد بن حشر رحمه الله، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وستقام صلاة الحنازة على الفقيد بعد صلاة العشاء هذه الليلة بقرية الهياثم بمحافظة الخرج.

وإذ تعزي إدارة وأسرة تحرير صحيفة المناطق السعودية أهل الفقيد؛ فإنها تسأل الله له المغفرة والرحمة، والصبر لكل محبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.