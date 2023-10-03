وفاة طالب إثر حادث بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام.. ووالد الطفل يروي: سائق الحافلة دهس ابني مرتين دون استجابة لنداء أخيه الأكبر

أكد والد الطفل المتوفي بعد نزوله من الحافلة المدرسية في الدمام، أن ولده توفي في حادث أليم بعد نزوله من الحافلة المدرسية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ولده توفي بعد نزوله من الحافلة، حيث اصطدم بحافلة أخرى كانت تسير في عكس الاتجاه.

وبين أن الحافلة دهست وله مرتين دون أن ينتبه سائقها لصرخات ولده.

وأوضح أن ما حدث هو قضاء وقدر، لكنه يحمل سائقي الحافلات المدرسية المسؤولية الكاملة عن الحادث.

وأشار إلى أن سائقي الحافلات يجب أن ينفذوا كافة التعليمات التي ترد إليهم من الأنظمة المختصة حفاظا على حياة الأطفال.