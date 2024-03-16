وفاة مواطن سعودي بعد عملية لإطالة القامة في تركيا

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تُوفي مواطنٌ سعودي بعد مرور أسبوعين من خضوعه لعملية جراحية؛ لإطالة القامة، في أحد المستشفيات الخاصّة في تركيا.

ووفقاً لتقريرٍ نُشر على موقع “t24” التركي، أجرى المواطن السعودي العملية في 18 فبراير الماضي، وبدأ في مرحلة العلاج الطبيعي، ومع مرور الوقت، ازداد تدهور حالته الصحية، وتُوفي في الفندق الذي كان يقيم فيه.

وفتحت السلطات الأمنية في إسطنبول تحقيقاً في الحادثة، وضبطت النيابة العامة السجلات الطبية ومقاطع الفيديو وتقارير النتائج الطبية كجزءٍ من التحقيق، فيما نُقل جثمان المتوفى إلى معهد الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

ووفقاً لآراء عديدٍ من الجرّاحين حول العالم تعد عملية إطالة القامة من العمليات الجراحية الخطيرة التي ربما تعرّض المريض إلى بعض المخاطر الجسمية والنفسية، وكل شخصٍ يخضع لتلك العملية سوف يعاني مضاعفات تختلف شدّتها ودرجتها؛ اعتماداً على مدى سرعة اكتشافها فور ظهورها.