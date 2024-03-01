وفد منظومة الطيران المدني يزور مطار “فان نويز” في لوس أنجلوس

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زار وفد منظومة قطاع الطيران المدني أمس، مطار “فان نويز- VanNuysAirport –”، والمتخصص في الطيران العام، والذي يُعد من أكثر مطارات الطيران “الخاص” انشغالاً في العالم، وشركة ( Jet_Aviation)‬ الرائدة في مجال الطيران الخاص، في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وتجول الوفد في مرافق وصالات المطار، مطلعين على عمليات المطار ومنطقة إجراءات السفر، وبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة مطارات الطيران العام، واستمعوا لشرح عن الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي تُقدّم للمسافرين ومرتادي المطار، والطاقة الاستيعابية التي تغطي الخدمات، ومستوى التنظيم بهدف تحسين كفاءة العمليات وتجربة المسافرين، وزار الوفد شركة Jet_Aviation‬ الرائدة في مجال الطيران الخاص.

وبحث الوفد خلال الزيارة، سبل تعزيز التعاون في مجالات متعددة، مثل تبادل الخبرات في إدارة حركة الطيران، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة الجوية.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صناعة وتوطين الطيران، وسبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتعزيز معايير السلامة والكفاءة في قطاع الطيران المدني، وخطوط تصنيع الطائرات، وآخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة وإجراءات السلامة والبيئة، إلى جانب استكشاف فرص التعاون المشترك في تحسين قدرات التصنيع والابتكار، وجذب الاستثمارات في قطاع الطيران المدني.