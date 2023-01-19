وفـاة طالبة وإصابة أخريات جراء حـادث لحافلة مدرسية في عسير

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توفيـت طالبة وأصيبت أخريات بإصابات متفرقة إلى جانب سائقين، جراء حـادث تصادم وقع لحافلة مدرسية في مركز الحفاير بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير.

ووقف أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، على الحالة الصحية للمصـابين، موجهاً بوقوف محافظ خميس مشيط، ومدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، ومدير تعليم عسير، ومدير شرطة الخميس، وفريق طبي استشاري على الحالات المحالة إلى عدد من مستشفيات المنطقة ومتابعة وضعهم الصحي.

وجرى تشكيل فريق طب نفسي مختص لتقييم جميع الحالات وتقديم الدعم اللازم لذوي المتوفية، كما تحظى جميع الحالات بالرعاية الصحية اللازمة ومعظمها مستقرة.