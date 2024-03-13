“وقاء تبوك” ينفذ تمريناً افتراضياً لإدارة الحالة الطارئة لاستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي

المناطق_تبوك

نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك تمريناً إفتراضياً لإدارة الحالة الطارئة لإستكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي بمحافظة أملج لرفع الجاهزية والاستعدادات المبكرة للحالات الطارئة في المنطقة.

وتضمنت الفرضية مباشرة وحدة مركز وقاء في محافظة أملج أعمال الإستكشاف وفق الخطط المعدة مسبقاً، وتحديد مواقع تواجد الجراد الصحراوي بالتنسيق مع وحدة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال بالفرع، حيث شارك في الفرضية 12 فرقة طوارئ من فروع المركز بمناطق المملكة.

من جهته أكد مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة تبوك المهندس ناصر بن رويعي العطوي أن الفرضية تسهم في رفع مستوى الجاهزية لإستكشاف الجراد الصحراوي وللحد من انتشاره ومكافحته، ورفع قدرات العاملين بالميدان، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع حالة ورفع كفاءة الإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ.