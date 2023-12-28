“وقاء” يُسهم بتمكين القطاع الخاص عبر برنامج الدعم الفني في مجالات الصحة الحيوانية بالجوف

المناطق_واس

يواصل المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، تمكين القطاع الخاص عبر تنظيم برنامج الدعم الفني لرواد وقاء من القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية، للخدمات المستهدفة في المرحلة الأولى لتأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، وهي تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، والتشخيص المخبري، ومكافحة النواقل الحشرية في منطقة الجوف.

ويهدف مركز “وقاء” من خلال انعقاده إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقها المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لنقل المعرفة وتعزيز الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم تلك الخدمات، مما سيسهم في تمكين القطاع الخاص وأيضًا تعزيز كفاءته في دعم أنشطة المركز في مجالات الوقاية والمكافحة.

وناقش البرنامج المعايير القياسية التي يعتمدها المركز لتقديم الخدمات المستهدفة التي تُعد من أهم الإجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، ووقاية الثروة الحيوانية من انتقال الأمراض الوبائية، ومكافحة النواقل الحشرية لتلك الأمراض، بالإضافة إلى التشخيص المخبري لسرعة التعرف على المسببات المرضية، الذي سيسهم بدوره في التدخل السريع لمكافحتها.

يذكر أن مركز “وقاء” يسعى إلى التوسع في تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها في مناطق المملكة.