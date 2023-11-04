“وقاء” يُشارك في القافلة الزراعية الإرشادية في أملج

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شارك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” بمنطقة تبوك، في فعاليات القافلة الزراعية الإرشادية بمحافظة أملج، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بمشاركة عدد من المزارعين والنحالين والجهات الحكومية وغير الربحية بالمحافظة.

وأوضح مدير عام فرع “وقاء” بتبوك المهندس ناصر العطوي، أن المشاركة بالقافلة تهدف إلى رفع وتعزيز مستوى التوعية لدى المزارعين، والتعريف بأفضل الطرق الحديثة للكشف والمكافحة للآفات النباتية، والذي يهدف بدوره إلى التميز في حماية النبات والحيوان من الأمراض للإسهام في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي.

وأضاف العطوي، أن جناح المركز المُشارك يسلط الضوء على الأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، إضافة إلى توزيع الكتيبات والبروشورات التعريفية على الزوّار.

يُشار إلى أن مركز وقاء، يُعنى بالوقاية ومكافحة الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وحماية الصحة العامة من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ونواقل الأمراض.