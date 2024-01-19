“وقاء” يُنظم ورشة عمل لتقييم الوضع الحالي لإجراءات الأمن الحيوي في المملكة

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أقام المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء”، ورشة عمل اليوم بعنوان “دراسة تقييم الوضع الحالي لإجراءات الأمن الحيوي”، لتحسين برامج الجودة الشاملة في مشاريع الثروة الحيوانية والمنشآت البيطرية في المملكة.

وتهدف الورشة لتعزيز إجراءات الأمن الحيوي وتطوير قطاع الصحة الحيوانية واستدامته في المملكة، ووضع أداة متكاملة لتقييم الأمن الحيوي لقطاع الصحة الحيوانية في المملكة، وتقديم رؤى حول نقاط القوة ومجالات التحسين، إلى جانب تطوير قدرات الكوادر البيطرية من خلال استخدام برامج تكنولوجية حديثة مع إقامة ورش عمل تمكن السلطة البيطرية من إدارة تحديات الأمن الحيوي والاستجابة لها بصورة فعالة.

يُشار إلى أن مخرجات الورشة تعمل على تطوير مؤشر متكامل لتقييم الأمن الحيوي لقطاعي الثروة الحيوانية والدواجن، وتقييم قدرات المركز في إدارة ومراقبة المخاطر والتهديدات المتعلقة بالأمن الحيوي بشكل متكامل.