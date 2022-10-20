“وقاية” توضح ما هي عدوى المنشآت الصحية وبعض الحقائق عنها

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كشفت هيئة الصحة العامة “وقاية”، المقصود بعدوى المنشآت الصحية وأهم مسبباتها وبعض الحقائق عنها، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى.

وأوضحت الهيئة، أنه يُقصد بعدوى المنشآت الصحية العدوى المكتسبة عند تقديم الرعاية الصحية دخل منشأة صحية، ولا تكون موجودة قبل الدخول للمنشأة، حيث تعد الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية أحد أهم المسببات لها.

وأضافت بأن عدوى المنشآت الصحية تتسبب في زيادة فترة التنويم للمريض عن المعتاد بشكل كبير، وتزداد فرص حدوثها في أماكن تقديم الرعاية الحرجة، حيث تشكل عبئاً كبيراً على القطاع الصحي وزيادة التكاليف العلاجية، فضلاً عن زيادة المضاعفات المرضية واحتمالية الوفاة.

كما أشارت إلى أن من أهم مسببات تلك العدوى؛ الاستخدام غير السليم للمضادات الحيوية والأدوات الطبية كالقسطرة البولية وأجهزة التنفس الصناعي والأدوات الجراحية، إلى جانب انخفاض مستويات المناعة بسبب الأمراض أو العلاجات المثبطة، وعدم تطبيق سياسات وإجراءات مكافحة العدوى بشكل صحيح.