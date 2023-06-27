صحة

وكالة الصحة الإلكترونية: استقبلنا أكثر من 1415 حاجًا في مستشفى نمرة.. ولم نشهد أي تكدس في ظل وجود النظام الصحي الإلكتروني

صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 3:23 مساءً

قال “مصلح الجهني” إن الأطقم الطبية في مستشفى نمرة تعمل على مدار الساعة، حيث يقدمون أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن، وزوار المشاعر المقدسة.

وأضاف في تصريحات لـ “السعودية”، أن المستشفى استقبلت حتى الآن أكثر من 1415 حاجا، لإجراء البحوث والإجراءات الصحية اللازمة وتمكينهم من العودة مرة أخرى لاستكمال مناسك الحج.

وأوضح أن المستشفى لم تشهد حتى الآن أي تكدس في ظل وجود النظام الصحي الإلكتروني، حيث ساهم في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالتنظيم.

وأكد أن المملكة العربية السعودية تولي الجهاز الطبي والصحي أهمية قصوى خاصة في مواسم الحج، لتقديم أفضل خدمة ممكنة لحجاج بيت الله الحرام، ولزوار الشعائر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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صورة Ahmed Maher Ahmed Maher أرسل بريدا إلكترونيا 27 يونيو 2023 - 3:23 مساءً
صورة Ahmed Maher

Ahmed Maher

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