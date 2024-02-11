وكالة الفضاء السعودية وشركة “NorthStar” يؤسسان علاقة تعاونية لتنمية صناعة الفضاء بالمملكة وتحقيق الاستدامة الفضائية

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وقّعت وكالة الفضاء السعودية اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة نورث ستار “NorthStar” الرائدة عالميًا في مجالات الرصد وتتبع الأجسام الفضائية؛ حيث يهدفان من خلالها إلى تعزيز تعاونهما من أجل تقييم واستكشاف الفرص المختلفة التي قد تنشأ في المستقبل، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الوعي بالظرف الفضائي.

ومثل الوكالة معالي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي، ومن جانب الشركة رئيسها التنفيذي ستيوارت باين، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الحطام الفضائي المقام في الرياض، بمشاركة أكثر من 50 دولة حول العالم، وحضور أكثر 260 قائدًا وخبيرًا ومتحدثًا في مجالات الفضاء الواسعة.

وسيعمل الجانبان وفقًا للمذكرة؛ على دعم نمو صناعة الفضاء بالمملكة، وتنمية قدرات البحث والتطوير، واستكشاف الفرص في بناء مركز التميز المختص بالوعي بالظرف الفضائي، إضافةً إلى إدارة حركة المرور الفضائية، مع التركيز على البحث والاستكشاف في الاستدامة الفضائية، وبيئة الفضاء، وتقنيات الاستشعار المختلفة مثل التقنيات البصرية وأجهزة الرادار والراديو الترددي، واستكشاف قدرات تحليلات البيانات المتقدمة.

يشار إلى أن سعي الوكالة المستمر لتعميق شراكاتها مع الجهات العاملة في قطاع الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ يعكس التزام المملكة الثابت بتعزيز التعاون لتحقيق الاستدامة الفضائية والتقدم في مجال الفضاء، بما ينمي اقتصاده، ويحفز ابتكاراته لخدمة المملكة والبشرية جمعاء.