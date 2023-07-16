“وكالة المسجد النبوي” تنظم دورة مكثفة لحفظ القرآن الكريم بالمسجد النبوي

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تنظم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، الدورة العلمية المكثفة لحفظ القرآن الكريم والمتون العلمية، وذلك في رحاب المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث بلغ عدد الملتحقين بالدورة 2037 طالباً وتستمر حتى الـ 16 من شهر محرم القادم.

ووفرت الوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية بالوكالة 103 حافلات خاصة لنقل طلاب الحلقات من مقار إقامتهم إلى مقر انعقاد الدورة، وذلك ضمن جهود الوكالة في تعليم كتاب الله وتعظيمه.

يذكر أن عدد الحلقات للقرآن الكريم في المسجد النبوي 912 حلقة يدرس بها 14779 طالباً، إلى جانب 522 حلقة لدراسة المتون العلمية يستفيد منها 8216 طالباً، إضافةً لحلقات الدورة المكثفة.