وكيل إدارة التطهير في المسجد النبوي: تبلغ كمية المنظفات المستخدمة لتطهير المسجد النبوي 81 ألف لتر بشكل يومي

أكد وكيل إدارة التطهير في المسجد النبوي “محمد الجابري”، أن إدارة التطهير في المسجد النبوي تستخدم أجود أنواع المعطرات والمنظفات العالمية في تطهير ساحة الحرم النبوي.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن كمية المنظفات المستخدمة لتطهير المسجد النبوي تبلغ 81 ألف لتر يوميا.

وأفاد بأن كمية المعطرات المستخدمة داخل المسجد النبوي تبلغ 35 ألف لتر يوميا.