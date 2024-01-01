وكيل الشؤون الإسلامية يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمجمع دار التعليم للعلوم الشرعية في نيجيريا

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شارك وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عواد بن سبتي العنزي في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمجمع دار التعليم للعلوم الشرعية في جمهورية نيجيريا والذي يقام خلال الفترة 1 – 3 يناير لعام 2024م بمشاركة مسؤولين وباحثين ومتخصصين من دول قارة أفريقيا والخليج والعراق.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، تلاها كلمة رئيس المؤتمر، المشرف العام على مجمع دار العلوم الشرعية بجمهورية نيجيريا.

عقب ذلك ألقى العنزي كلمة أوضح خلالها أن مشاركة المملكة في هذه المؤتمرات يأتي تأكيدًا على نهجها الثابت في دعم العمل الإسلامي وحرصها على وحدة المسلمين واجتماع كلمتهم، مشيراً إلى أن قيادة المملكة تبذل جهودًا حثيثة لخدمة الإسلام والمسلمين انطلاقاً من ثوابت الدين وتحقيق رسالة المملكة السامية القائمة على نشر الإسلام والسلام والمحبة والخير والدعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق ونشر الإسلام الوسطي المعتدل القائم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.

وتأتي مشاركة المملكة في المؤتمر انطلاقاً من رسالتها وريادتها للعمل الإسلامي بمختلف مجالاته، وتأكيدًا على مكانتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وإبراز رسالتها القائمة على الوسطية والاعتدال.