وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي: عدة مبادرات سنطلقها خلال شهر رمضان منها “عليكم بسنتي” و”ترتيل”

أكد وكيل رئيس الشؤون الدينية في المسجد النبوي الدكتور محمد الخضيري، أن المسجد النبوي سيطلق عدة مبادرات خلال شهر رمضان منها “عليكم بسنتي”، والتي تهدف إلى نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، و”ترتيل”، والتي تهتم بالقرآن الكريم، والحث على تلاوته.

وأضاف في تصريحات للإخبارية، أن الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، أتمت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، الذي هو هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين.

وبين أن هناك عدد آخر من المبادرات، منها مبادرة “دينا قيما”، والتي تسعى إدارة الشؤون الدينية من خلالها إلى نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف، وترسيخ الوسطية والاعتدال.