وكيل شيخ شمل قبائل “علكم عسير”: مشروع “قمم السودة” سيكون وجهة سياحية عالمية ولكن وفق هوية عسير العمرانية

أكد وكيل شيخ شمل قبائل “علكم عسير” ناصر آل أحمد، أن مشروع قمم السودة سيكون وجهة سياحية عالمية، لكن وفق هوية عسير العمرانية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تنشيط كافة القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية إضافة إلى القطاعات السياحية.

وبين أن مشروع قمم السودة سعود بالنفع على سكان المنطقة من حيث توفير العديد من الوظائف إضافة إلى جعل المنطقة وجهة من أهم الوجهات العالمية في السياحة.

وأشار إلى أن قمم السودة تتميز بكونها منطقة متعددة الثقافات، إضافة إلى التنوع في التضاريس الجغرافية الموجودة.