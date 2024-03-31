وكيل محافظة الأحساء يزور فعاليات “ليالي كفو الرمضانية”

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زار وكيل محافظة الأحساء معاذ الجعفري، مساء السبت، فعاليات “ليالي كفو الرمضانية” التي تنظمها جامعة الملك فيصل حالياً, والتقى رئيس الجامعة المكلف الدكتور مهنا الدلامي، وعدد من منسوبي الجامعة.

واطّلع الجعفري، خلال الزيارة على العديد من البرامج وورش العمل المنوعة التي تناسب الفئات العمرية كافة، وكذلك المسابقات والألعاب الشعبية التفاعلية، إلى جانب المعارض المتنقلة العلمية والابتكارية والإبداعية في مختلف المجالات، التي توفر فرصاً للتواصل والتفاعل بين الزوار من شرائح المجتمع كافة.

وأشار وكيل المحافظة إلى أن فعاليات “ليالي كفو الرمضانية” حظيت بتدشين ودعم ومتابعة من سمو محافظ الأحساء، مشيداً بتعدد الأنشطة وتنوعها وتفاعل الزوار معها وإسهامها في إحياء الموروث الرمضاني التراثي.

من جانبه، أفاد الدكتور الدلامي، بأن هذه الفعاليات تعزز أواصر الترابط والتلاحم بين منسوبي جامعة الملك فيصل خلال الشهر الكريم، وإتاحة الفرصة لمجتمع الجامعة من الطلبة والموظفين وأهاليهم لعرض منتجاتهم الابتكارية والإبداعية ومهاراتهم في مختلف المجالات.