وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة: وصول أكثر من مليون حاج من الخارج حتى الآن لأداء مناسك الحج

قال “محمد البيجاوي” وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة والزيارة، إن الوزارة تعمل بكل طاقتها، وأفراد أطقمها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وزوار الأراضي المقدسة لآداء فريضة الحج.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن المملكة سخرت كافة إمكاناتها المادية والتكنولوجية والمدنية من أجل العمل على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح أن جميع المنافذ البرية في المملكة فتحت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، وهي مجهزة بأعلى درجات الكفاءة والجاهزية لاستقبال ضيوف الرحمن، وسرعة إنجاز معاملاتهم وإجراءات دخولهم.

وأكد أن المملكة استقبلت حتى الآن ما يزيد عن مليون حاج من الخارج لآداء مناسك الحاج.

وأشار إلى أن جميع المطارات في المدينة المنورة ومكة المكرمة تعمل بأقصى طاقاتها من أجل الحرص على سلامة الإجراءات الخاصة بضيوف الرحمن.