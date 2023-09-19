وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة يشارك في اجتماع فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهنجيا في ميانمار

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شارك وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي في اجتماع فريق الاتصال التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بمسلمي الروهنجيا في ميانمار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 بمدينة نيويورك.

وناقش الاجتماع، الالتزام بالتوصيات الدولية لمعالجة الأسباب الجذرية للأزمة، واتخاذ كل ما من شأنه إيجاد حل عاجل ودائم يضمن سلامة وأمن مسلمي الروهينجا.

وأكد الدكتور الرسي موقف المملكة الثابت والداعم لحماية المدنيين والأقليات في ميانمار، خاصة مسلمي الروهينجا.