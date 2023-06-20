وكيل وزارة الصحة للصحة العامة: أكثر من 32 ألف ممارس صحي و32 مستشفى و140 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن

قال الدكتور “هاني جوخدار” وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، إن الوزارة كرست كافة خدماتها وإمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وزوار المشاعر المقدسة.

وأضاف خلال كلمة ألقاها في “جلسة الدور التنسيقي والتكاملي بمنظومة خدمات ضيوف الرحمن”، أنه خلال موسم الحج يتم تكليف أكثر من 32 ألف ممارس صحي، حيث يتم توزيعهم على نقاط الارتكاز داخل وخارج الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى مشاعر منى وجبل عرفات.

وأوضح أنه يتم تجهيز 32 مستشفى على قدر عال من الكفاءة والتقدم، بالإضافة إلى 140 مركز صحي لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أن الوزارة عملت على توفير أكثر من 6 آلاف سرير، من ضمنها 1100 في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى أكثر من 700 سرير عناية مركزة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

وأشار إلى أن المنافذ البرية والبحرية للمملكة مزودة بالأطقم الطبية اللازمة للمساعدة في الإجراءات الصحية اللازمة لدخولهم المملكة.