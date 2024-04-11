ولائم العيد .. عادة سنوية تجمع العائلات بالجوف

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تشتهر منطقة الجوف بمظاهر العيد في اجتماع أبناء الحي الواحد أو الأسرة الواحدة، للتعبير عن الابتهاج في عيد الفطر المبارك، وغرس العادات الأصيلة في نفوس النشء.

وتبدأ مظاهر العيد في مدينة سكاكا وبقية المحافظات من بعد صلاة العيد مباشرة، حيث تشتهر أحياء مدينة سكاكا بإحياء المعايدة بجانب الجوامع والمصليات المكشوفة عبر تجهيزها وتقديم الضيافة السعودية، التي تشمل القهوة والتمور والحلويات، حيث يجتمع أبناء الحي الواحد في احتفال المعايدة مبكراً وتقديم التهنئة بالعيد.

ويحرص أهالي منطقة الجوف على تخصيص ولائم العيد في أيام العيد الثلاثة، التي تتوزع ما بين إفطار يوم العيد خلال الفترة الصباحية، أو غداء العيد، أو العشاء، للتعبير عن مظاهر البهجة في العيد، ولم شمل العائلة والجيران في تقليد سنوي اعتاد على تنظيمه كبار السن، ويتوارثه الأبناء جيلاً بعد جيل، من خلال تنظيم وليمة عيد الفطر بالمنزل بمجموعة من الأكلات الشعبية والأكلات السعودية على المائدة التي تجمع الأبناء والأقارب والجيران.

وشهدت مدينة سكاكا والمحافظات تزيين أهالي المنطقة لمنازلهم بعقود الإنارة والورود ابتهاجاً بحلول عيد الفطر المبارك، وتمتد هذه المظاهر لتشمل مصلى العيد أو الجوامع المحيطة بها المنازل التي تستمر على مدى عدة أيام.