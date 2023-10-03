ولد وعاش في القصيم ويستورد قهوته منها.. “وائل واصل” باكستاني يساهم بترويج القهوة السعودية من خلال افتتاح مقهى في إسلام أباد

استعرضت قناة “العربية” قصة مواطن باكستاني الجنسية، قام بافتتاح مقهى يقدم فيه القهوة السعودية في إسلام أباد.

وقال المواطن الباكستاني “وائل واصل”، إنه ولد في منطقة القصيم وتلقى تعليمه إلى أن أتم المرحلة الثانوية في السعودية.

وبين أنه عاد إلى وطنه في عام 2014 ليكمل دراسته الجامعية، لكنه لما عاد شعر بغرابة شديدة، حيث كانت هذه هي أول زيارة له إلى وطنه.

وأوضح أنه لما عاد إلى إسلام أباد لم يجد القهوة السعودية، حيث كانت

مشروبه المفضل في المملكة، فعمل على إنشاء مقهى ليقدم فيه القهوة السعودية في باكستان.

وأشار إلى أن المقهى الذي قام بإنشاءه لقي ترحيبا شعبيا حارا من قبل المواطنين الباكستانيين قبل الخليجيين.