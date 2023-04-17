ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. صانع الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل والخارج

“البيعة السابعة لولي العهد”، في أيام فضيلة تمر علينا ذكرى مُبايعة الأمير محمد بن ســــلمان وليًا للعهد، حيث تمكن القائد المحنك من قيادة المملكة نحو مزيد من التقدم وفق رؤية مدروسة بشكل جيد، وقيادة قوية.

أحتفاء المواطنين بالبيعة السادسة

يحتفي السعوديون اليوم، بذكرى مرور ستة أعوام على المبايعة، حيث نجح الأمير محمد بن سلمان خلال هذه الفترة في إعادة ترتيب البيت السعودي داخليًا، قبل التموضع في الخارج، فقد أعاد هيكلة مؤسسات الدولة لمواكبة المرحلة الجديدة وفق الرؤية الموضوعة 2030.

وتمكن قائد المستقبل من تلبية احتياجات الوطن والمواطن، حيث فتح نوافذ المملكة أمام السياحة والعمرة وتدشين نظرة جديدة لمستقبل الاستثمار والاقتصاد والإصلاح والتحدث وإعطاء الجيل الجديد للقيادة واتخاذ القرارات الصعبة.

الرسالة الواضحة والهدف السامي

الشعب السعودي يُريد تجديد البيعة مع الأمير الشاب محمد بن سلمان، على السمع والطاعة، مع رجلًا كان سببًا مباشرًا في أن تشهد المملكة تحولاً مفصلياً في تاريخها، بكل مجالاتها، في تفاصيل حياتها من خلال رؤيته التي انبثقت من رؤية وطن طموح.

منذ اللحظات الأولى كانت رسالته واضحة، وهدفه السامي معروف، وهو الطموح للتطور بالوطن، كانت يتسم هدفه دائمًا بوضوح الرسالة وشمولية الأهداف ومرونة التطبيق، فقد كان على مدار الأعوام الماضية رائد التحولات الاجتماعية التاريخية.

رجل المستقبل وصانع الاستقرار

محمد بن سلمان، الأمير الشاب، وصانع الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الداخل والخارج، سمو ولي العهد الذي يمثل جيل الشباب الأكثر تشكيلاً للمجتمع السعودي، وسيسهم في تحقيق ديناميكية العمل وفق الرؤى الحديثة.

يسابق الأمير الزمن، لكي يحقق طموح المواطنين بشكل عام والشباب بشكل خاص، وقد ظهر ذلك جليًا في تنشيط عمليات التحول للوصول إلى الأهداف المرسومة، حيث ركز جيدًا على الشباب كما كان لافتاً، أنهذا سيعزز مكانتهم وتوظيفهم في المؤسسات الحكومية ومراكز التطوير والبناء.

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