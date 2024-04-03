ووهان تستضيف بطولات التنس لأول مرة منذ 2019

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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأربعاء، أن بطولة ووهان المفتوحة عادت إلى جدول تنس السيدات للمرة الأولى منذ 2019 بعد أن أعلن المنظمون أنها ستقام في المدينة الصينية في أكتوبر.

ولم تظهر البطولة وهي من فئة ألف نقطة ضمن جدول بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات منذ اكتشاف فيروس كورونا في المدينة التي أصبحت موقع الإغلاق الأول للوباء في يناير 2020.

وشهدت ووهان، مسقط رأس بطلة أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة السابقة لي نا، زيادة في شعبية هذه الرياضة في العقدين الماضيين.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن خورخي سالكيلد نائب رئيس شركة أوكتاغون للتنس المنظمة للبطولة قوله “يسعدنا أن نعلن عن عودة بطولة اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة ألف نقطة إلى ووهان لتستعيد رياضة النخبة واحدة من أكثر بطولاتها ندية وإثارة في آسيا”. وستقام البطولة في الفترة من السابع حتى 13 أكتوبر.