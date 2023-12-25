يتقدم على هالاند ومبابي.. لاعب جديد على عرش الأغلى في العالم

وقال “ترانسفير ماركت”، إن بيلينغهام قد انضم إلى كل من إيرلينغ هالاند وكيليان مبابي بقيمة سوقية تبلغ 180 مليون يورو.

وأوضح الموقع أن بيلينغهام حقق زيادة قدرها 30 مليون يورو في آخر تحديث له، وبأنه أصبح يتقدم على مبابي وهالاند لكونه أصغر سنا منهما.

وبلغ تقييم بيلينغهام 11 مليون يورو عندما أنفق دورتموند 30.15 مليون يورو للحصول على خدماته في يوليو 2020.